Gewohntes Bild bei der Tour 2021: Tadej Pogacar fährt vorneweg, Jonas Vingegaard (l) folgt mit etwas Abstand.

Christophe Ena/AP/dpa

Libourne. Das Nest Hanstholm an der dänischen Nordsee-Küste ist in Deutschland eher durch einen Olsenbande-Film bekannt. Das könnte Jonas Vingegaard nun ändern. Selbst Dominator Tadej Pogacar sieht in seinem Rivalen einen künftigen Tour-Sieger.

Jonas Vingegaard packt sich die große Plastikschaufel und schippt einen ordentlichen Schwung Eis in die mit Fisch gefüllte Styroporkiste. Dann kommt der Deckel drauf, der junge Mann schnappt sich die nächste Kiste. Vor drei Jahren sah so de