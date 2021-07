Für das Rennen der Formel 1 in Silverstone sind wieder Zuschauer erlaubt: Mit rund 140.000 Besuchern pro Tag ist zu rechnen.

Andrew Boyers/Pool Reuters/AP/dpa

Silverstone. In der Formel 1 wird gesprintet. Lewis Hamilton & Co. experimentieren in Silverstone mit einem neuen Format. Die Fans sollen mehr Action bekommen. Hunderttausende Besucher werden erwartet.

Die Formel 1 probiert in Silverstone etwas ganz Neues. Erstmals wird es einen Sprint an diesem Grand-Prix-Wochenende geben. Die Motorsport-Königsklasse will damit spektakulärer werden.Was hat es mit diesem Sprint auf sich?Die Formel 1 will