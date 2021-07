Corona-Olympia: Wie Tokio das Risiko ausschalten will

Mit strikten Regeln und einem Corona-Notstand für Tokio soll das Infektionsrisiko während der Sommerspiele minimiert werden.

Uncredited/Kyodo News/AP/dpa

Shinjuku City. Die Olympia-Teilnehmer müssen sich in Tokio in einem engen Corona-Regelkorsett bewegen. In den leeren Arenen und im Athletendorf soll die Gefahr von Infektionen minimiert werden. Auch eine Impfung macht keinen Unterschied.

Mit strikten Regelbüchern, dem Ausschluss der Fans und einem Corona-Notstand für Tokio wollen die Olympia-Gastgeber das Infektionsrisiko während der Sommerspiele minimieren. Für die Olympia-Beteiligten werden es außergewöhnliche Tage mit st