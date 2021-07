Schmerzen nur im Bett: Konkurrenz verzweifelt an Pogacar

Fährt seinen Konkurrenten weiter voraus: Tadej Pogacar.

David Stockman/BELGA/dpa

Andorra la Vella. Auch am zweiten Ruhetag grübeln die Verfolger von Tadej Pogacar, wie sie den Spitzenreiter gefährden können. Doch der Slowene macht in den Pyrenäen bisher auch seine letzte Schwäche vergessen.

Am zweiten Ruhetag der Tour de France hatte Dominator Tadej Pogacar den Wunsch nach ungewöhnlichen Schmerzen. „Ich hoffe, ich kann so lange schlafen, dass es mir weh tut, weil ich so lange im Bett gelegen habe“, sagte der Träger des Gelben