Ist die jüngste deutsche Olympia-Teilnehmerin: Skateboarderin Lilly Stoephasius.

Charlie Neibergall/AP/dpa

Berlin. Das große Ziel hat Lilly Stoephasius mit der Qualifikation für die Olympischen Spiele erreicht. Trotz ihrer erst 14 Jahre ist die Skateboarderin für den deutschen Chef de Mission schon ein Vorbild.

So einen Rummel wie 1992 um die damals nur wenig ältere Franziska van Almsick muss Lilly Stoephasius bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht fürchten.Während die Schwimmerin in Barcelona als Wunderkind zum Zentrum eines Hypes wurde, bewe