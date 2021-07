Im Wimbledon-Finale der Herren trifft der Serbe Novak Djokovic auf den Italiener Matteo Berrettini.

Alberto Pezzali/AP/dpa

London. Novak Djokovic will im Wimbledon-Finale am Sonntag seine Superserie fortsetzen, Matteo Berrettini Italiens langes Warten auf einen Grand-Slam-Titel bei den Herren beenden. Auch das deutsche Tennis ist am Schlusstag in London vertreten.

Es soll am letzten Tag der Höhepunkt des legendären Rasen-Turniers von Wimbledon werden: das Herren-Finale zwischen Novak Djokovic und Matteo Berrettini an diesem für Italien großen Sport-Sonntag. Erst Tennis mit Berrettini um 15.00 Uhr (Sk