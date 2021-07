Der Kanadier Michael Woods steht nach der 14. Etappe im Gepunkteten Trikot des Führenden in der Bergwertung auf dem Podium.

David Stockman/BELGA/dpa

Céret. Ein Franzose ist nun erster Verfolger von Tadej Pogacar. Doch hat Guillaume Martin die Kraft, dem Slowenen in den Pyrenäen zu folgen? Auch für Sprinter Mark Cavendish könnte es auf dem Weg nach Andorra eng werden. Der Brite muss auf das Zeitlimit achten.

Auf den Spuren Jan Ullrichs wandelt das Peloton der 108. Tour de France beim Abstecher nach Andorra nicht. Während der einzige deutsche Tour-Sieger 1997 oben in Andorra-Arcalis ins Gelbe Trikot fuhr, endet die 15. Etappe der Rundfahrt am he