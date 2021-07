Matteo Berrettini steht erstmals in einem Grand-Slam-Finale.

Steven Paston/PA Wire/dpa

London. Die große Sport-Nation Italien ist nun auch endlich in einem Wimbledon-Endspiel vertreten - Matteo Berrettini sei Dank. Allerdings wartet der Rekordjäger. Ein weiteres Finale folgt wenig später.

Matteo Berrettini eröffnet in Wimbledon einen denkwürdigen italienischen Sport-Sonntag in London.Bevor die Fußballer der Squadra Azzurra in Wembley gegen England Europameister werden wollen, kann Berrettini nach seinem Halbfinal-Sieg gegen