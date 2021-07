Italiener Berrettini erster Herren-Finalist in Wimbledon

Matteo Berrettini steht erstmals in einem Grand-Slam-Finale.

Steven Paston/PA Wire/dpa

London. Die große Sport-Nation Italien ist nun auch endlich in einem Wimbledon-Finale vertreten - Matteo Berrettini sei Dank. Mit einer starken Leistung erreicht der Weltranglisten-Neunte das Endspiel.

Matteo Berrettini eröffnet in Wimbledon einen denkwürdigen italienischen Sport-Sonntag in London. Bevor die Fußballer der Squadra Azzurra in Wembley Europameister werden wollen, kann Berrettini für den ersten italienischen Titel bei dem Ras