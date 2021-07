Hat seinen 20. Grand-Slam-Titel im Visier: Novak Djokovic.

Adam Davy/PA Wire/dpa

London. Das Herren-Halbfinale in Wimbledon steht an, und Novak Djokovic bleibt der Top-Favorit. Außer der Nummer eins der Tennis-Welt sind an diesem Freitag drei Profis dabei, die es in London zuvor noch nie so weit geschafft haben.

Der Favorit und drei Debütanten bestreiten an diesem Freitag (14.30 Uhr/Sky) die Halbfinals in Wimbledon. Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic will sich bei seiner Titeljagd auf keinen Fall vom Kanadier Denis Shapovalov aufhalten