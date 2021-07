Ashleigh Barty gewann ihr Achtelfinale glatt in zwei Sätzen.

Alastair Grant/AP/dpa

London. Die Tennis-Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien ist zum ersten Mal in ihrer Karriere in das Viertelfinale von Wimbledon eingezogen.

Die 25-Jährige schlug French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien in London mit 7:5, 6:3.Für Krejcikova, die in Paris zuletzt überraschend triumphiert hatte, war es die erste Niederlage nach zuvor 15 Siegen. In dem engen Match w