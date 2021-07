Matteo Berrettini steht als möglicher Zverev-Gegner im Viertelfinale fest.

John Walton/PA Wire/dpa

London. Der italienische Tennisprofi Matteo Berrettini wäre im Viertelfinale von Wimbledon Gegner von Alexander Zverev, falls der Hamburger an diesem Montag sein Achtelfinale gewinnt.

Der an Nummer sieben gesetzte Berrettini siegte 6:4, 6:3, 6:1 gegen Außenseiter Ilja Iwaschka aus Belarus. Für den 25-Jährigen ist es in London die erste Teilnahme am Viertelfinale, bei den US Open 2019 stand er bereits im Halbfinale. Zvere