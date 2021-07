Verstappen in Österreich wieder vorn - Hamilton nur Vierter

Hat sich für das zweite Rennen in Österreich wieder die Pole Position gesichert: Max Verstappen.

Christian Bruna/Pool EPA/AP/dpa

Spielberg. Max Verstappen startet von ganz vorne in den Grand Prix in Spielberg. Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton wurde in der Qualifikation nur Vierter. Ein Brite überrascht mit Platz zwei.

Mit ohrenbetäubendem Lärm und orangefarbenen Rauchtöpfen feierten die niederländischen Fans die nächste Pole Position ihres Helden Max Verstappen.Der Formel-1-Spitzenreiter holte sich auch für den Großen Preis von Österreich am Sonntag (15.