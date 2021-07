Liebling der Fans ins Wimbledon: Nick Kyrgios.

Alastair Grant/AP/dpa

London. Meistens ist von Nick Kyrgios wegen der nächsten Strafe im Tennis die Rede. In Wimbledon bietet der Australier derzeit jedoch beste Unterhaltung.

Der böse Bube ist wieder da - und die Tennis-Fans in Wimbledon lieben ihn. Der Australier Nick Kyrgios ist auch gar nicht mehr so böse. Und er liebt, was er tut, selbst wenn es in seiner Karriere nicht für einen Grand-Slam-Titel reichen sol