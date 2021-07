Trifft in der dritten Runde entweder auf den US-Amerikaner Taylor Fritz oder dessen Landsmann Steve Johnson: Alexander Zverev.

Jonathan Nackstrand/Aeltc Pool/PA Wire/dpa

London. So kann es in Wimbledon weitergehen für Alexander Zverev. Der Hamburger zeigt auch in der zweiten Runde eine starke Leistung. Andrea Petkovic hält gegen die French-Open-Siegerin lange mit, scheidet aber aus.

Ohne große Kraftverschwendung hat Alexander Zverev auch die zweite Wimbledon-Runde souverän abgearbeitet und besitzt nun beim Rasen-Klassiker die Chance auf seinen zweiten Achtelfinaleinzug. Der Tennis-Weltranglisten-Sechste siegte in Londo