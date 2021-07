Kämpfte sich gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo in Runde drei: Angelique Kerber in Aktion.

Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

London. So kann es in Wimbledon weitergehen für Alexander Zverev. Der Hamburger zeigt in der zweiten Runde erneut eine starke Leistung. Auch Angelique Kerber kommt nach einem Marathon-Match weiter. Andrea Petkovic scheidet dagegen aus.

Völlig geschafft verteilte Angelique Kerber Kusshändchen: Nach einem Marathon-Match ist die mit frischen Hoffnungen nach Wimbledon gekommene Siegerin von 2018 Alexander Zverev in die dritte Runde gefolgt. Zverev scherzte beim überzeugenden