Lewis Hamilton findet sich in dieser Formel-1-Saison in einer ganz ungewohnten Rolle wieder.

Darko Vojinovic/Pool AP/dpa

Spielberg. Lewis Hamilton findet sich in dieser Formel-1-Saison in einer ganz ungewohnten Rolle wieder. Der Weltmeister ist nur noch Jäger. Red Bull mit Max Verstappen ist im Vorteil. Das könnte so bleiben.

Alles Klagen wird Lewis Hamilton nichts helfen. Im engen Titelkampf mit Max Verstappen bekommt der Formel-1-Weltmeister bis zum Saisonende keine entscheidenden technischen Verbesserungen mehr für seinen Mercedes. Während WM-Spitzenreiter Ve