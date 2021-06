Die auf dem Papier schwerste Aufgabe wartet auf Philipp Kohlschreiber.

Marius Becker/dpa

London. Alexander Zverev, Angelique Kerber, Jan-Lennard Struff und Andrea Petkovic haben zum Start in Wimbledon noch spielfrei. Doch auch so ist zum Auftakt in London aus deutscher Sicht einiges los.

Sieben der elf qualifizierten deutschen Tennisprofis müssen schon an diesem Montag (12.00 Uhr/Sky) auf die Rasenplätze in Wimbledon.Zwei Jahre nach der bislang letzten Auflage des 2020 wegen der Corona-Krise ausgefallen Tennis-Klassikers er