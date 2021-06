Kiels Spieler feiern mit der Meisterschale. Im Saisonfinale reichte dem THW ein Unentschieden in Mannheim.

Uwe Anspach/dpa

Mannheim/Flensburg. Was für ein Saisonfinale in der Handball-Bundesliga. Im Fernduell mit Flensburg setzt sich Kiel am Ende dank des gewonnenen Direktvergleichs durch und bejubelt den Titel.

Mit dem Schlusspfiff entluden sich beim THW Kiel die großen Emotionen. Die Spieler tanzten ausgelassen über das Parkett und auch Trainer Filip Jicha stürzte sich in den Jubelkreis.Der deutsche Rekordmeister hat die Mammut-Saison in der Hand