Verstappen gewinnt in Österreich vor Hamilton

Spielberg-Sieger Max Verstappen bei der Siegerehrung.

Georg Hochmuth/APA/dpa

Spielberg. Max Verstappen bleibt der Mann der Stunde in der Formel 1. Auch beim Red-Bull-Heimspiel in Österreich verweist er Lewis Hamilton auf Rang zwei. Sebastian Vettel geht leer aus.

Mit überschäumender Freude rannte Titeljäger Max Verstappen nach dem Start-Ziel-Sieg beim Red-Bull-Heimspiel in die Jubeltraube seiner Mechaniker an der Boxenmauer.Dank seiner Galafahrt in Spielberg fährt der Niederländer dem machtlosen Lew