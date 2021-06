Julian Alaphilippe will seinen nächsten Etappensieg und das Gelbe Trikot verteidigen.

Perros-Guirec. Im Gelben Trikot verzückt Julian Alaphilippe wieder die Grande Nation. Der Weltmeister will nach seinem Auftaktsieg am zweiten Tag an der Mur-de-Bretagne nachlegen.

Die zweite Etappe der 108. Tour de France ist fast ein Spiegelbild der ersten.Mit der Mur-de-Bretagne wartet am Sonntag beim Finale erneut ein giftiger Anstieg über zwei Kilometer und durchschnittlich 6,9 Prozent Steigung auf die Fahrer. Ka