Verstappen in Österreich vorn - Hamiltons Zeit gestrichen

Schnellster im ersten Spielberg-Training: Max Verstappen.

Georg Hochmuth/APA/dpa

Spielberg. Max Verstappen ist zum Auftakt auch in Österreich am schnellsten. Zweimal konnte er in Spielberg schon gewinnen, das ist auch beim Großen Preis der Steiermark das Ziel.

Mit zwei Trainingsbestzeiten hält WM-Spitzenreiter Max Verstappen den Druck auf Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton auch beim Großen Preis der Steiermark hoch. Der 23-Jährige fuhr in Spielberg in beiden Übungseinheiten am schnellsten und pr