Konnte in Österreich schon zweimal gewinnen: Der Niederländer Max Verstappen.

Christian Bruna/Pool EPA/AP/dpa

Spielberg. Gleich zwei Wochen macht die Formel 1 in Österreich Station. Max Verstappen geht als WM-Führender in der Favoritenrolle in die beiden Großen Preise in Spielberg. Das Wetter könnte einen entscheidenden Einfluss auf den Verlauf des ersten Wochenendes nehmen.

Herausforderer Max Verstappen und Weltmeister Lewis Hamilton stehen auch beim Großen Preis der Steiermark im Fokus. Beide Piloten konnten schon zweimal in Österreich gewinnen. Vor dem Grand Prix am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) gibt es aber auch