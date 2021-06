Das Fahrerfeld nach dem Start.

Francois Mori/AP/dpa

Le Castellet. In einem Taktik-Krimi macht Max Verstappen alles richtig. Der Red-Bull-Pilot bezwingt nach langer Aufholjagd kurz vor Schluss Lewis Hamilton und festigt seine WM-Führung.

Überglücklich fiel Max Verstappen nach der irren Formel-1-Hatz von Frankreich seinem Papa und seiner Freundin in die Arme.Dank einer genialen Reifentaktik hatte der Niederländer am Sonntag in Le Castellet mit einem Überholmanöver in der vor