„Blaues Auge“ für Hamilton: Verstappen Schnellster in Frankreich

Legte auch im letzten Training in Le Castellet die schnellste Zeit hin: Max Verstappen.

Francois Mori/AP/dpa

Le Castellet. Der WM-Führende Max Verstappen zeigt sich auch in Frankreich in Top-Form. Bei der Startplatz-Jagd für das Formel-1-Rennen in Le Castellet lässt er seinen WM-Gegner Lewis Hamilton hinter sich. Mercedes spürt ein „blaues Auge“.

Max Verstappen hat die Mercedes-Herrschaft in Frankreich beendet und seinem Formel-1-Titelrivalen Lewis Hamilton die nächste Niederlage verpasst. Der WM-Spitzenreiter holte sich im erstaunlich starken Red Bull souverän die Pole Position für