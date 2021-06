Legte auch im letzten Training in Le Castellet die schnellste Zeit hin: Max Verstappen.

Francois Mori/AP/dpa

Le Castellet. Der WM-Führende Max Verstappen hat auch im Abschlusstraining beim Großen Preis von Frankreich die schnellste Runde gedreht.

Der 23-Jährige verwies im Red Bull am Samstag wie schon bei seiner Bestzeit am Vortag den Finnen Valtteri Bottas im Mercedes auf den zweiten Platz. Dritter in Le Castellet wurde der Spanier Carlos Sainz jr. im Ferrari. Dagegen lief es bei T