121. US Open: Kaymer verpatzt Auftakt in Kalifornien

Startet durchwachsen in die US Open: Martin Kaymer.

David J. Phillip/AP/dpa

San Diego. Deutschlands Golfstar Martin Kaymer ist schwach in die 121.

US Open in La Jolla gestartet. Der 36-Jährige aus Mettmann spielte auf dem Torrey Pines Golf Course eine 77er-Runde und lag zum Auftakt nur auf dem 129. Rang. Kaymer hatte beim dritten Major-Turnier des Jahres große Probleme auf dem schwie