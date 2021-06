Kerber und Zverev noch nicht in Wimbledon-Form

Alexander Zverev schied in Halle/Westfalen aus.

Friso Gentsch/dpa

Halle (Westfalen). Angelique Kerber scheidet im Achtelfinale des Berliner Turniers aus. Auch Alexander Zverev verliert in Halle frühzeitig. Die Vorbereitung auf Wimbledon läuft stockend.

Angelique Kerber und Alexander Zverev sind noch lange nicht in Wimbledon-Form. Deutschlands derzeit beste Tennisprofis verloren ihre Achtelfinal-Spiele bei den Rasenturnieren in Berlin und in Halle/Westfalen.Überraschend scheiterte Zverev m