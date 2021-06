Kerber „ohne Erwartungen“ nach Wimbledon - Aus in Berlin

Ist in Berlin ausgeschieden: Angelique Kerber.

Wolfgang Kumm/dpa

Berlin. Angelique Kerber scheidet im Achtelfinale des Berliner Turniers aus. Die Vorbereitung auf Wimbledon läuft stockend. Nicht nur deshalb fliegt sie ohne große Erwartungen nach London.

Nach ihrem Achtelfinal-Aus beim Rasentennis-Turnier in Berlin und der nächsten frühen Niederlage hat Angelique Kerber die Erwartungen für den anstehenden Klassiker in Wimbledon gedämpft.Man solle von ihr in Wimbledon nicht zu viel erwarten,