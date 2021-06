Englische Fans können ihre Mannschaft beim Auftaktspiel der Gruppe D anfeuern.

dpa/Bradley Collyer

London . Um 15 Uhr spielt England in der Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft gegen Kroatien. Das Auftaktspiel der Gruppe D wird in London ausgetragen.

Englands Fußball-Nationalmannschaft startet ohne die beiden BVB-Profis Jadon Sancho und Jude Bellingham in die Europameisterschaft. Sancho steht beim Auftaktspiel der Engländer am Sonntag (15.00 Uhr/ARD und Magenta TV) im Wembley-Stadion et