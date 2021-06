Alexander Zverev will Turnier in Halle unbedingt einmal gewinnen

Alexander Zverev bei den Noventi Open 2019.

dpa/Friso Gentsch

Halle/Westfalen . Die deutsche Nummer eins im Tennis, Alexander Zverev, hat vor den Noventi Open im westfälischen Halle erklärt, dass die Umgewöhnung auf Rasen die schwerste ist, die es gibt.

"Es ist das zweitgrößte Rasenturnier, was wir auf der Welt haben", sagte Zverev in der Pressekonferenz am Sonntag vor dem Turnierstart. "Außer Novak (Djokovic) und Rafa (Nadal) spielen hier alle mit. Es wird ein schweres Turnier werden. Ich