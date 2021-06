Djokovic will Grand-Slam-Titel Nummer 19

Novak Djokovic will seinen 19. Grand-Slam-Titel gewinnen.

Thibault Camus/AP/dpa

Paris. Roger Federer trainiert schon in Halle, Rafael Nadal leckt noch seine Wunden. So ist es Novak Djokovic, der bei den French Open seinen nächsten Grand-Slam-Titel gewinnen will. Die Aufgabe ist nicht leicht.

Novak Djokovic macht schon seit einiger Zeit keinen Hehl mehr daraus, was ihn auch mit 34 Jahren noch antreibt.„Wenn ich meine Karriere beende, will ich als der Spieler in die Geschichte eingehen, der die meisten Grand-Slam-Turniere gewonne