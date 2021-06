Alba-Profi Maodo Lo (l) und Bayerns Vladimir Lucic stehen sich am Samstag in München im dritten Finalspiel gegenüber.

Andreas Gora/dpa

München. In der extrem komprimierten Final-Serie zwischen dem FC Bayern und Alba Berlin könnte schon am Wochenende ein Meister feststehen. Die größere Klasse und Erfahrung haben die Gastgeber.

Die beiden Branchengrößen Alba Berlin und FC Bayern sind mit zwei hart umkämpften Duellen in die Finalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft gestartet - am Wochenende könnte nun schon in München eine Entscheidung um den Titel fallen