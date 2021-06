Vegas Golden Knights Verteidiger Alex Pietrangelo (r) erzielt ein Tor gegen Colorado Avalanche Torwart Philipp Grubauer.

John Locher/AP/dpa

Las Vegas. Colorado Avalanche, das Team des deutschen Eishockey-Nationaltorwarts Philipp Grubauer, ist in den NHL-Playoffs an Las Vegas gescheitert.

Philipp Grubauer ist mit den Colorado Avalanche in den Playoffs der NHL an den Vegas Golden Knights gescheitert. Das Team des Eishockey-Nationaltorwarts verlor in Las Vegas 3:6 und unterlag in der umkämpften Serie damit 2:4. 15 Sekunden nac