Die Tschechin Barbora Krejcikova jubelt, sie steht in Paris im Halbfinale.

Thibault Camus/AP/dpa

Paris. Es ist das Turnier der Überraschungen bei den Damen. Als letzte Favoritin erwischte es im Viertelfinale die Titelverteidigerin. So wird es auf jeden Fall eine Premieren-Siegerin in Paris geben.

Das Halbfinale bei den French Open in Paris wird am Donnerstag zum Debütantinnen-Ball.Tamara Zidansek gegen Anastasia Pawljutschenkowa und Barbora Krejcikova gegen Maria Sakkari - wer vor dem Turnier auf diese Paarungen in der Vorschlussrun