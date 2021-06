Zverev will bei French Open erstmals ins Halbfinale

Hat sich bei den French Open kontinuierlich gesteigert: Alexander Zverev.

Michel Euler/AP/dpa

Paris. Bei den French Open stehen die ersten Viertelfinals an. Mit dabei: Alexander Zverev. Die deutsche Nummer eins will in Paris erstmals ins Halbfinale. Die Form stimmt, der Gegner scheint machbar.

Nach seiner Tennis-Gala gegen den Japaner Kei Nishikori will Alexander Zverev bei den French Open auch dem Spanier Alejandro Davidovich Fokina seine aktuelle Topform spüren lassen.Die deutsche Nummer eins trifft um 16.00 Uhr (Eurosport) auf