Bundestrainer Toni Söderholm (hinten) ruft Anweisungen an seine Spieler auf dem Eis.

Roman Koksarov/dpa

München. Nach dem vierten Platz bei der Eishockey-WM in Lettland denkt Bundestrainer Söderholm schon an Olympia 2022 in Peking. Nach den Erfahrungen in Riga sind die NHL-Spieler nicht per se gesetzt. Auch die Stars wie Draisaitl und Grubauer müssen sich einfügen.

Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm gibt seinen WM-Spielern im Hinblick auf die Kader-Nominierung für die Olympischen Winterspiele 2022 einen Bonus. „Ich glaube, die Spieler, die jetzt hier waren, haben sich auf alle Fälle sehr positiv e