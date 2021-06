Halbfinal-Frust wegstecken: DEB-Team will WM-Bronze holen

Das deutsche Team steht nach der 1:2-Halbfinalniederlage gegen Finnland enttäuscht auf dem Eis.

Roman Koksarov/dpa

München. Dann eben Bronze! Eine große Chance auf das WM-Finale ließ das deutsche Eishockey-Nationalteam ungenutzt. Endet das Turnier in Lettland dennoch mit dem größten WM-Erfolg seit 1953?

Mit jeder Menge Trotz und der Sehnsucht nach der ersten WM-Medaille seit 1953 gehen die deutschen Eishockey-Nationalspieler in das Spiel um Bronze. Gegen die USA will sich die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes am heutigen Sonntag (14.1