Philipp Kohlschreiber ist bei den French Open an Diego Schwartzman gescheitert.

Frank Molter/dpa

Paris. Routinier Philipp Kohlschreiber hat das Achtelfinale bei den French Open klar verpasst.

Der 37 Jahre alte Tennisprofi aus Augsburg verlor in Paris sein Drittrundenspiel gegen den an Nummer zehn gesetzten Argentinier Diego Schwartzman deutlich mit 4:6, 2:6, 1:6. Dabei konnte Kohlschreiber zu keiner Zeit an seine bislang so gut