Braucht in Baku eine deutliche Steigerung um wieder an die Spitze zu kommen: Lewis Hamilton dreht in Baku Trainingsrunden.

Darko Vojinovic/AP/dpa

Bakı. Lewis Hamilton grübelt. Vor dem Qualifying läuft es beim Formel-1-Weltmeister in Baku noch nicht. Ganz anders beim Herausforderer. Max Verstappen will zum ersten Mal in Aserbaidschan auf das Podium.

Das Fazit von Lewis Hamilton fiel ernüchternd aus. „Wir sind sicher ein ganzes Stück zurück“, sagte der Formel-1-Weltmeister. Die Eindrücke der Trainingsfahrten brachten den Mercedes-Fahrer am Freitag zum Nachdenken. In der Qualifikation wi