Zverev will ins Achtelfinale - Williams wittert Chance

Strebt in Paris ins Achtelfinale: Alexander Zverev.

Christophe Archambault/AFP/dpa

Paris. Aus deutscher Sicht sind am Freitag alle Augen auf Alexander Zverev gerichtet. Die Chance in diesem Jahr scheint da zu sein, in Paris ganz weit zu kommen.

Vier deutsche Herren haben es bei den French Open in die dritte Runde geschafft, die deutsche Nummer eins ist bereits heute im Einsatz. Alexander Zverev strebt in Paris ins Achtelfinale, wo für den 24-Jährigen im Vorjahr Endstation war. Die