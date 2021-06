Deutsche Herren stark: Mit einem Quartett in Runde drei

Dominik Koepfer jubelt nach dem Sieg über Taylor Fritz aus den USA.

Frank Molter/dpa

Paris. Was für ein Tag für die deutschen Tennis-Herren in Paris. Philipp Kohlschreiber, Dominik Koepfer und Jan-Lennard Struff schaffen bei den French Open den Sprung in Runde drei.

Routinier Philipp Kohlschreiber erlebte in Paris einen „Super-Tennis-Tag“, Dominik Koepfer erkämpfte sich ein Duell gegen sein Idol Roger Federer. Die deutschen Herren trumpfen bei den French Open weiter groß auf.Während die Damen in Paris