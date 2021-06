Will den Schwung aus Monaco mit nach Baku nehmen: Sebastian Vettel nimmt an einer Pressekonferenz in Baku teil.

Francois Nel/Pool Getty/AP/dpa

Bakı. Sebastian Vettel will mehr. Die ersten zehn WM-Punkte machen Lust auf mehr. Kumpel Mick Schumacher ist in seiner ersten Formel-1-Saison noch ohne Zählbares. Das dürfte sich auch in Baku nicht ändern.

Natürlich schaute Sebastian Vettel ganz genau hin. Bei der Streckenbegehung nahm der viermalige Formel-1-Weltmeister die knifflige Piste in Baku durch seine verspiegelte Sonnenbrille intensiv in Augenschein.Hier noch ein Selfie, da ein Auto