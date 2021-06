DEB-Team will gegen die Schweiz ins Halbfinale

Das deutsche Eishockey-Nationalteam steht Arm in Arm auf dem Eis.

Roman Koksarov/dpa

München. Die Rivalität ist riesig, die WM-Chance ist groß: Das Eishockey-Nationalteam will in Riga gegen die Schweiz gewinnen und ins Halbfinale einziehen.

Mit einem Prestigeerfolg über die Schweiz will sich das Eishockey-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Lettland die Medaillenchance sichern.Ein Erfolg im Viertelfinale von Riga am Donnerstag (15.15 Uhr/Sport1) wäre gleichbedeutend mit