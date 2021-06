Tennis-Ass Zverev in Paris ohne Probleme weiter

Alexander Zverev hat bei den French Open die dritte Runde erreicht.

Michel Euler/AP/dpa

Paris. Alexander Zverev steigert sich in Paris langsam. In der zweiten Runde kommt die deutsche Nummer eins ohne Satzverlust durch. Am Donnerstag haben drei weitere deutsche Spieler die Chance auf ein Weiterkommen.

Nach seinem am Ende ungefährdeten Einzug in die dritte Runde der French Open sammelte Alexander Zverev auch beim Publikum noch weitere Pluspunkte.Im Anschluss an seinen Dreisatzsieg gegen den russischen Qualifikanten Roman Safiullin versche