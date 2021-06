Tennis-Ass Zverev in Paris in Runde drei

Alexander Zverev hat bei den French Open die dritte Runde erreicht.

Michel Euler/AP/dpa

Paris. Alexander Zverev steigert sich in Paris langsam. In der zweiten Runde kommt die deutsche Nummer eins ohne Satzverlust durch.

Alexander Zverev steht bei den French Open zum fünften Mal in seiner Karriere in der dritten Runde. Die deutsche Nummer eins setzte sich in Paris gegen den russischen Qualifikanten Roman Safiullin mit 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:1) durch und hat