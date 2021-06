Mihambo: Olympia-Konkurrenz „stärker als in den Vorjahren“

Malaika Mihambo hat in dieser Freiluft-Saison erst einen Weitsprung-Wettkampf bestritten.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Braunschweig. Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo will sich derzeit nicht mit der schwierigen Situation der Olympischen Spiele in Tokio beschäftigen.

„Ich blende das ziemlich aus und versuche, mich auf das zu konzentrieren, was ich selbst mit beeinflussen kann - also auf mein Training und meine Vorbereitung“, sagte die 27-Jährige vor den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am Wochen