Deutsches Tennis-Trio will in Runde zwei - Erstes Abendspiel

Dominik Koepfer bekommt es heute mit dem französischen Wild-Card-Spieler Mathias Bourgue zu tun.

Sven Hoppe/dpa

Paris. Es geht weiter Schlag auf Schlag in Paris. Drei Deutsche, die Rückkehr eines Idols und eine Premiere - der zweite Tag bei den French Open hat wieder einiges zu bieten.

Nach einem durchwachsenen Auftakt am Sonntag wollen es die deutschen Tennisprofis heute besser machen. Ein deutsches Trio strebt in Paris in Runde zwei. Mit großer Spannung wird auch der erste Auftritt von Roger Federer erwartet. Und dann g