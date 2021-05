Motorrad-Pilot Dupasquier an Unfallfolgen gestorben

Der Schweizer Jason Dupasquier hatte einen schweren Unfall.

David Vincent/AP/dpa

Scarperia e San Piero. Der bei der Motorrad-WM in Italien schwer verunglückte Schweizer Fahrer Jason Dupasquier ist am Sonntag gestorben.

Das bestätigte ein Sprecher des Careggi-Spitals in Florenz der Deutschen Presse-Agentur.Der 19-Jährige war am Vortag beim Qualifikationsrennen der Moto3 auf dem Motodrom von Mugello in einer Kurve gestürzt. Dabei soll ihn mindestens ein na