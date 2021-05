Speerwerfer Johannes Vetter warf bei der Team-EM in Polen über 96 Meter.

Andrzej Grygiel/PAP/dpa

Silesian Stadium,Chorzow. Olympia-Favorit Johannes Vetter hat nach seinem vorzeitig beendeten, aber glanzvoll gewonnenen Speerwurf-Wettkampf bei der Team-EM Entwarnung gegeben.

„Ich habe gestern Abend noch ein MRT machen lassen, man sieht da ein bisschen was. Aber es ist nichts, was mich von Olympia-Gold abhalten kann“, sagte der 28 Jahre alte Offenburger der Deutschen Presse-Agentur. Vetter hatte in Chorzów/Polen